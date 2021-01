Veste proastă pentru bugetari. SPORURILE ar putea fi tăiate. Anunțul lui Cîțu Prim-ministru a precizat ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina inechitatile din sistemul public. Batalie pentru vamile țarii. Omul lui Dancila nu cedeaza „Ne uitam la toate sporurile in sectorul public pentru bugetul din 2021 sa vedem care dintre ele se justifica sau nu si ne uitam la tot sistemul de salarizare. In acelasi timp, pentru 2021, vom veni cu o lege a salarizarii care sa elimine din inechitati. Asa cum a fost facuta, Legea salarizarii in 2017 promitea acest lucru. Dupa aceea, au aparut tot felul de exceptii si, de fapt, tineti minte, primul lucru care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

