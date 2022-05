Veste proastă, în prag de vacanță: se scumpesc călătoriile cu trenul. Vezi noile tarife Calatorii vor baga mai adanc mana in buzunar, daca vor sa faca o calatorie cu trenul, in viitorul apropiat. Ministerul Transporturilor a publicat joi un Ordin ce prevede noile tarife din transportul feroviar public de calatori. Acestea vor intra in vigoare de la 1 iulie. Conform documentului, tarifele de transport care sunt achitate prin intermediul serviciilor de mesaje scurte — SMS oferite de operatorii de comunicații mobile pot fi stabilite de operatorii de transport feroviar public de calatori și in moneda euro, fiind achitate la cursul bancii cu care colaboreaza operatorul de transport feroviar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ramzan Kadirov, liderul pro-Kremlin al Ceceniei, a admis miercuri „erori” comise in faza initiala a campaniei militare ruse in Ucraina, lansata la 24 februarie, dar care, potrivit celor spuse de el, au fost remediate pe parcurs. „La inceput au fost erori, unele deficiente, dar in prezent totul merge…

- Planul tarifar majorat pentru calatoriile cu transportul public din municipiul Chișinau va fi prezentat la ședința de maine a CMC. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Ion Ceban, la conferința de presa organizata astazi. Acesta a venit cu explicații privind majorarea și a declarat ca mulți copii…

- Biletele de tren vor putea fi cumparate și prin SMS, din iulie. LISTA noilor tarife generale in transportul feroviar de calatori Cetațenii care calatoresc in țara cu trenul vor putea sa achite contravaloarea acestora și prin SMS, incepand cu luna iulie, potrivit unui proiect de ordin aflat in dezbatere…

- Veste proasta pentru șoferii din București. Greșelile care ii pot lasa fara mașini, e ordin nou. Chiar daca au promis ca inainte de a ridica din nou masinile care blocheaza caile de acces sau trecerile de pietoni vor fi construte parcari, lucru care nu s-a intamplat, cei mai mulți dintre primarii Capitalei…

- Glorie a fotbalului romanesc, Marius Mihai Lacatuș s-a nascut la Brașov, la 5 aprilie 1964. Transferat in 1983 de la FC Brasov, Marius Lacatus a evoluat timp de 6 sezoane la Steaua, in 1990 fiind achizitionat de gruparea italiana Fiorentina. Ulterior a jucat in Spania, la Real Oviedo, pentru ca in 1993…

- CFR Calatori a pus la dispozitie, duminica dimineata, trenul 12.605 cu 8 vagoane pentru 450 de refugiati intrati in tara cu trenul CFM (Calea Ferata din Moldova, n.r.), informeaza compania. Refugiatii au plecat din Iasi la ora 8:35 iar ora estimata pentru sosirea in Bucuresti Nord este 15:25. Cetatenii…

- Un tren cu 11 vagoane, pus la dispoziție de Caile Ferate Moldova, in colaborare cu autoritațile din Romania, a pornit de la punctul de frontiera Valcineț catre Romania. Aproape 1100 de cetațeni ucraineni – sau care se aflau la momentul izbucnirii razboiului, in Ucraina – s-au urcat in acest tren, cu…

- Calatoriile cu transportul public s-au scumpit. Noile tarife intra in vigoare incepand cu de marți, 1 martie.Astfel, pentru rutele naționale, tariful a crescut cu 10 bani pentru un km, in cazul curselor naționale cu cel mult 20 de bani.