Stiri pe aceeasi tema

- Legea preventiei este precum aghiazma, adica te ajuta in masura in care crezi in ea, iar ca sa produca efecte pozitive este nevoie de vointa, a declarat miercuri avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta organizata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).

- Lipsa personalului calificat in industria hoteliera România are anual trei milioane de turisti, comparativ cu Bulgaria care are aproximativ noua milioane. Acest lucru este unul anormal, dupa cum a declarat presdintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din…

- Legalizarea tipsului fiscal este un obiectiv ce trebuie finalizat in perioada urmatoare, in timp ce industria ospitaliera din Romania are nevoie atat de o lege care sa reglementeze munca sezoniera in domeniu, cat si de promovarea jobului in industrie, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate,…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Veste buna pentru angajații din Romania care beneficiaza de bonuri de masa dupa ce valoarea maxima a unui tichet de masa a fost majorata. Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze 20 de…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. "Din punct de vedere…

- Ultimele evenimente de pe scena politica din Romania nu aduc vesti foarte bune pentru cei din PSD. Astfel,ultimulsondaj de opinie cu privire la preferintele romanilor pentru functia de presedinte, arata faptul ca Iohannis ramane in topul preferintelor romanilor, asta cu doar un an si jumatate inaintea…