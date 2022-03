Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența poate fi renegociat doar in cazul in care o țara nu il mai poate indeplini din motive excepționale, cum ar fi dezastrele naturale de dimensiuni istorice, precizeaza reprezentanții Comisiei Europene. Precizarea Comisiei Europene a fost facuta intr-un raspuns…

- Marius Budai a afirmat ca isi mentine pozitia posibilitatii renegocierii unor aspecte din PNRR, insa nu rediscutarea Planului in integralitatea sa. Ministrul Muncii a adaugat ca toata lumea este determinata sa implementeze PNRR, insa o eventuala renegociere a Planului de Redresare si Rezilienta pana…

- „In urma apariției unor speculații privind ipoteza schimbarii unui membru al Guvernului, purtatorul de cuvant al Executivului este imputernicit sa faca urmatoarele clarificari: Schimbarea unui ministru este responsabilitatea Prim-ministrului și nu a fost pus in discuție un astfel de subiect”, a transmis…

- Comisia Europeana precizeaza, in ultima comunicare, ca pensiile militare trebuie sa faca parte din reforma cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta, care are prevazut pentru plata pensiilor un plafon de 9,4% din PIB, potrivit lui Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii…

- Vicepreședintele USR Anca Dragu, fost ministru de Finanțe in Guvernul Cioloș, a scris vineri, 28 ianuarie, pe Facebook, ca PSD ar putea creste pensiile cu cel puțin 15 procente fara sa fie necesara o renegociere a PNRR, așa cum a transmis ministrul PSD al Muncii, Marius Budai . „PSD a promis ca marește…

- Prezent, astazi, la Iași, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a precizat ca Planul Național de Redresare și Reziliența nu trebuie renegociat in integralitate, ci doar anumite capitol referitoare la pensii și venituri. Ministrul a mai spus ca aceste aspecte au fost prezentate reporezentanților…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, miercuri seara, ca prim-ministrul a aprobat renegocierea PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența), fara a periclita programul, subliniind ca „trebuie sa spunem Uniunii Miercuri, 26 ianuarie, Marius Budai a explicat, intr-o emisiune TV de la Realitatea,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, critica decizia autoritatilor romane de a negocia in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) conditionalitati privind alocarea unui anumit procent din Produsul Intern Brut (PIB) catre fondul public de pensii, el considerand ca printr-o astfel de masura pensionarii…