Veste nouă de la BNR despre inflație! Rata anuala a inflatiei va scadea, probabil, in trimestrul I 2023, in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) din 10 ianuarie 2023. „In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor informatii si evaluari, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei va scadea, probabil, in trimestrul I 2023, in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului…

- Rata anuala a inflatiei va scadea, probabil, in trimestrul I 2023, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR)…

- „In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor informatii si evaluari, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul…

- Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente…

- Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7- pe an, de la 6,75 - pe an, incepand cu data de 11 ianuarie. BNR noteaza ca, potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I…

- ”Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la suta pe an, de la 7,75 la suta pe an, si cresterea ratei dobanzii la facilitatea…

- Conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) estimeaza ca activitatea economica a tarii va atinge probabil o dinamica mai ridicata in 2022 decat se anticipa anterior, dar exclusiv ca efect al evolutiei peste asteptari din semestrul I, iar cresterea ei va decelera puternic in 2023 si se revigora doar…