- Tehnologia continua sa faca progrese zilnic, de la inteligența artificiala, la algoritmi și Web 3.0, totul este nou, incitant, inovator și, uneori, chiar copleșitor. Aceste schimbari sunt vizibile inclusiv cand vine vorba de jocuri de noroc și de piața de casino online Romania. In centrul acestor schimbari…

- Simona Halep nu a fost parasita de sponsori deși este acuzata de dopaj și este suspendata din aceasta cauza. O firma americana se folosește de numele jucatoarei din Romania intr-o campanie care se adreaza sportivilor aflați la inceput de drum. „Concentrați-va pe elementele fundamentale”. Simona Halep,…

- Teatrul „Alexandru Davila”, instituție finanțata de Consiliul Județean Argeș, va organiza, in perioada 10-18 Mai 2023, cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrului de Studio, Focus: Teatrul Balcanic. Directorul festivalului este Sevastian Tudor, fost director al instituției, cel…

- Veștile bune apar foarte repede dupa vizita șefului NATO in Ucraina. In cursul acestei dimineți, Jens Stoltenberg a facut un anunț la care Volodimir Zelenski doar visa, iar lumea intreaga aștepta cu nerabdare de mult timp. Anunțul oficialului NATO poate schimba cursul razboiului. Afla ce au descis toate…

- Solista arhi cunoscutei trupe de muzica ușoara Hi-Q, care reușea sa faca furori in Romania anilor 2000, a facut niște dezvaluiri șocante in cadrul unui podcast unde a fost invitata, recent. Fosta cantareața a explicat și de ce evita aparițiile in emisiunile mondene.Dana Nalbaru s-a retras treptat in…

- David Popovici a vorbit despre planurile din acest an, in exclusivitate pentru GSP.RO, in cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” # Sportivul de 18 ani iși analizeaza parcursul fabulos din cariera, recunoaște ca-i place sa fie oprit de lume pe strada, dar și ca mai sunt multe detalii pe care vrea sa…

- Thury Ștefan, unul dintre cei mai mari balerini romani, a murit la varsta de 81 de ani. Multa lume il știe din filmul „Nea Marin miliardar“ și ulterior in celebra producție „Veronica”. Thury Ștefan a fost insa și un balerin excepțional.Conform click.ro, citat de adevarul.ro, a fost prim balerin al…