Veste mare venită din Italia. Marea interdicție care va fi ridicată începând de luni Ministrul de Interne al Italiei a anunțat, astazi, ca este permisa orice activitate sportiva incepand cu data de 4 mai. Echipele iși vor relua antrenamentele, cu obligativitatea ca sportivii sa respecte distanțarea de 2 metri. E drept, deocamdata, ședințele de pregatire nu vor fi cele obișnuite, in aceste condiții. „Sportivii profesioniști sau amatori, precum oricare cetațean, au permisiunea sa participe la ședințe de pregatire individuale, in baza sportive publice sau private, respectand distanța sociala de cel puțin doi metri intre persoane”, a spus ministrul de Interne, conform Gazzetta dello… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne si al Sporturilor din Germania, Horst Seehofer, s-a declarat favorabil, duminica, unei reluari a campionatului national de fotbal in ciuda pandemiei de coronavirus. „Eu gasesc calendarul propus de Liga germana de fotbal plauzibil si sustin o reluare in luna mai“, a declarat Horst…

- Ministrul de Interne si al Sporturilor din Germania s-a declarat favorabil, duminica, unei reluari a campionatului national de fotbal in ciuda pandemiei de coronavirus, conform unui interviu acordat cotidianului Bild, citat de AFP. "Eu gasesc calendarul propus de Liga germana de fotbal…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut un apel catre cetațeni sa respecte restricțiile impuse de Ordonanțele Militare in timpul sarbatorii de 1 Mai, asta pentru a nu avea o explozie de cazuri. Vela a explicat ca in funcție de ceea ce se va intampla in aceste zile se va lua decizia de a relaxa…

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anunțat ca echipele din Peninsula pot relua antrenamentele in grup incepand cu data de 18 mai. Data la care Italia va ieși din carantina » Prim-ministrul Giuseppe Conte a facut anunțul Astfel, este de așteptat ca fotbalul sa revina in Italia in luna iulie, deși inca…

- Dupa anunțarea celei de a șaptea Ordonanțe Militare, Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela a plecat in control in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat pentru verificarea, la fața locului, a modului in care sunt respectate noile masuri pe care abia le anunțase. Ministrul de Interne a constatat.…

- A fost emisa o noua Ordonanța militara. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca se va interzice transportul rutier catre mai multe țari din Europa. Practic, cetațenii romani nu vor putea veni spre țara cu microbuze sau autobuze, in urmatoarele 14 zile. „Se refera la prelungirea interzicerii…

- Dupa ce a suspendat zborurile catre și dinspre Italia și Spania, țari puternic afectate de epidemia de #coronavirus , Romania impune noi restricții. Astfel, zborurile din și catre Franța și Germania vor fi și ele suspendate. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca incepand de astazi, 25 martie…

- Prezentate cu titlul de „recomandari”, noile masuri de protectie impotriva raspandirii epidemiei de coronavirus creeaza senzatia de indecizie, de nehotarare, lasand loc la interpretari. Ce a prezentat ministrul de Interne: recomandari sau masuri? Raed Arafat a incercat sa dreaga lucrurile afirmand ca…