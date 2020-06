VESTE MARE! S-au afișat prețurile primilor pepeni de DĂBULENI Producatorii de pepeni din Dabuleni au scos la vanzare primele lubenițe din acest sezon, prețul cerut fiind de 2 sau 2.5 lei/kilogram, in regim angro. In piețe, prețul cerut de comercianți este, in prima faza, de 3 lei/kilogram. Ca in fiecare an, cei mai mulți dintre aceștia au optat pentru piețele din București. Sambata, producatorii au anunțat ca au inceput sezonul oficial de recoltat pepeni. Anul acesta, din cauza faptului ca a cazut grindina in zona Dabuleni, sezonul a fost un pic intarziat. Foarte mulți au inregistrat pierderi, dar spera sa mai recupereze cu ceea ce a mai ramas in camp.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

