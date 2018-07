Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat, anunța rtv.net. (Promotiile zilei la monitoare) Pe 20 iunie, plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul de lege amintit cu 226 de voturi „pentru” si 48 de […] The post Veste mare pentru romani! Legea a fost promulgate de Iohannis! appeared first on Cancan.ro .