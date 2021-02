Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Argentina a avut parte de o experiența incredibila. In varsta de 89 de ani, femeia s-a aflat la cateva minute distanța de a fi incinerata, deși traia, informeaza Daily Star. Batrana a fost internata intr-o clinica privata, sambata, 23 ianuarie, conform jurnaliștilor de la Diario Norte.…

- Nici bine nu s-a incheiat sezonul 8, ediție in cadrul careia a participat, ca Roxana Blenche le-a dat deja o veste mare fanilor de pe rețelele de socializare prin care a reușit sa-i lase pe toți cu gurile cascate! Iata in ce mod i se va schimba viața fostei concurente de la Chefi la cuțite!

- Carmina (18 ani), fiica cea mare a artistului și prezentatorului TV Liviu Varciu (39 de ani) va da examenul de Bacalaureat in vara anului acesta. In mediul online, tanara a dezvaluit ce cariera iși dorește sa urmeze. Ce cariera iși dorește fiica lui Liviu Varciu sa urmeze? „Viața mea de adolescenta…

- Doi tineri romani iși vor petrece toata viața in spatele gratiilor, dupa ce au ucis-o cu sange rece pe soția varului lor, in Italia. Curtea de Apel din Palermo a menținut sentințele inițiale pentru cei doi criminali, scrie portalul de știri Today.it.Alina Elena Bița avea 28 de ani și traia la Cerda,…

- Irinel Columbeanu a avut o viața de poveste, pana ce destinul l-a lovit in plin și i-a luat tot ce ar fi putut pierde in viața: avere, familie și celebritate. Abia acum, la ani buni de la divorțul de Monica Gabor, un interviu halucinant elucideaza misterul custodiei micuței Irinuca. Cei doi nu s-au…

- In luna octombrie a anului acesta, la doar 22 de ani, Irina Deaconescu a devenit mama. „Buna, internet. Sunt eu, Victoria”, a scris tanara in mediul online, in dreptul a trei fotografii in care apare alaturi de fiica ei. Irina Deaconescu și-a botezat fiica: „A fost un eveniment foarte special” Luni,…

- In ciuda faptului ca a fost adoptata de doi parinți celebri, Bella, fiica lui Tom Cruise și a lui Nicole Kidman, nu a vrut sa profite prea mult de acest lucru. Ea și-a luat viața in propriile maini și sta departe de lumina reflectoarelor.

- Veste șoc la primele ore ale dimineții! Marius Radoi, fiul adjunctului Politiei Olt, a murit! Tanarul in varsta de 19 ani s-a stins din viața in urma unui accident cumplit! Marius era campion național la tenis!