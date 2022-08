Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 4 august, de la ora 18:00, Dinamo debuteaza in Liga 2. Meciul contra Progresului Spartac ii va pune pe „caini” intr-o ipostaza delicata: in timp ce ei vor disputa primul meci din istorie la „matineu”, patru formații romanești vor evolua in Conference League. Zilele trecute, a fost publicat programul…

- Dinamo este pentru prima oara in istorie in Liga 2 și joaca in partida deschidere a sezonului. „Cainii” antrenați de Ovidiu Burca vor debuta pe data de 4 august in duelul cu Progresul Spartac. Trei posturi de televiziune din Romania vor transmite in direct partidele din eșalonul al doilea. Dinamo și…

- Ovidiu Burca (42 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a dezvaluit ca sunt șanse foarte mari ca alb-roșii sa evolueze pe Stadionul Arcul de Trimuf in noul sezon al Ligii a 2-a. „Nu sunt 100% sigur, dar vom juca pe Arcul de Triumf, ceea ce ar insemna un semnal extraordinar pentru noi. Ar ajuta foarte…

- Azi s-a tras la sorti tintarul pentru sezonul 2022-2023 din Liga 2. Prima etapa are loc pe 6 august. Sezonul regular va avea 19 etape si se va juca doar in sistem tur In play-off se vor califica primele 6 echipe. Dinamo, aflata la primul sezon in Liga 2, va juca in deplasare in prima etapa, pe terenul…

- Dinamo joaca acum al treilea amical al verii. „Cainii” joaca la Clinceni impotriva celor de la FCSB Academia Clinceni, satelitul vicecampioanei Romaniei. Partida a inceput la 11:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro. LIVE » FCSB Academia Clinceni - Dinamo 0-0 min 25: Dinamo are prim-planul meciului, momentan,…

- Danuț Lupu (55 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, este pesimist in legatura cu viitorul echipei naționale și considera ca jucatorii tineri sunt slabi. Urmatorul meci al Romaniei va fi marți, de la ora 21:45, in Bosnia. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Antena 1GSP a deplasat…

- Meciul decisiv dintre Dinamo și Universitatea Cluj va fi condus de arbitrul Adrian Cojocaru (42 de ani). Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT AICI!In tur, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0. Dinamo joaca duminica cel mai important meci…

- Duminica, in Ștefan cel Mare, se anunța ploaie, rece, un teren și condiții meteo care ii pot incurca pe jucatorii lui Dinamo, care trebuie sa construiasca pentru a recupera un handicap de doua goluri, dupa 0-2 cu U Cluj, in turul barajului de promovare/menținere in Liga 1. Dinamo – U Cluj, returul barajului,…