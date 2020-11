Veste mare de la Vâlcea - Stația de asfalt a devenit operațională Președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, a anunțat azi ca stația de asfalt din Valcea a RAJDP a devenit operaționala și ca județul iși va putea asigura singur necesarul de asfalt și va putea chiar ajuta și județele vecine: ”Astazi, a devenit operaționala una dintre cele mai moderne stații de asfalt din regiunea Olteniei, cu o capacitate de producție de 160 tone/ora. Punerea in funcțiune a stației de asfalt inseamna o independența a RAJDP Valcea din punct de vedere a producerii și livrarii de mixtura asfaltica. In afara de necesarul pentru intreținerea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

