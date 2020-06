Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a vorbit despre realizarea unei noi autostrazi. Conform acestuia, contractul pentru proiectare si execuție a fost semnat. „In ceea ce privește Autostrada Transilvania, este și o durere a mea, așa cum premierul și-a exprimat durerea și supararea legat de proiectele care au stagnat in zona Brașovului in aceasta perioada. Din pacate, in aceeași situație este și Autostrada Transilvania, și am spus cu argumente, și repet, anul 2020 este anul Autostrazii Transilvania, Brașov-Borș, finalizarea in acest an, ma scuzati, Biharia-Bors finalizare in acest an; Biharia-Chiribiș,…