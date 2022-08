Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții companiei WhatsApp ii asigura pe toți utilizatorii de iPhone și Android ca mesajele lor sunt 100% criptate. WhatsApp folosește sistemul de criptare end-to-end. Criptarea end-to-end este o metoda de comunicare securizata. Acest lucru inseamna ca mesajele sunt vizualizate doar de destinatari…

- Utilizatorii aplicației WhatsApp au parte de noi schimbari. Noua modificare vine cu o veste uriașa pentru cei care sunt nehotarați sau care acționeaza la impuls. WhatsApp iși schimba o funcție pentru ștergere, iar de acum utilizatorii vor beneficia de mai mult timp. Cu cat crește perioada pentru acest…

- Incepand de la 1 ianuarie 2024, contribuțiile virate in conturile pe care angajații le au in fondurile de pensii administrative privat, vor urca de la 3,75%, cat este in momentul de fața, pana la 4,75%. Contribuția la pensiile private va crește din 2024 Aceasta creștere este prevazuta in programul de…

- ANAF va verifica, de acum inainte, veniturile romanilor obținute din tranzacționarea criptomonedelor. Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala au inițiat controale pentru a verifica veniturile obținute in perioada 2016-2021 din tranzacționarea criptomonedelor. ANAF verifica banii…

- Ultima ceremonie a focului continua in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1, cand protagonistii vor lua cea mai dura decizia din cadrul testului – daca vor pleca de pe insula impreuna, singuri sau alaturi de ispite. Mai mult, conflictele generate se cer aplanate si ultimele adevaruri dezvaluite se…

- Utilizatorii aplicației Whatsapp vor avea in curand posibilitatea sa editeze mesajele dupa ce le-au trimis. WhatsApp testeaza o noua funcție care le va permite utilizatorilor sa editeze mesajele odata ce acestea au fost trimise, permițandu-le sa corecteze orice, de la greșeli de scriere la informații…

- Veste buna pentru utilizatorii aplicației WhatsApp: In curand vor avea posibilitatea sa editeze mesajele dupa ce le-au trimis Veste buna pentru utilizatorii aplicației WhatsApp: In curand vor avea posibilitatea sa editeze mesajele dupa ce le-au trimis Posibilitatea de a edita mesajele dupa ce le-au…

- Mesajele trimise cu greseli pe WhatsApp vor putea fi corectate, in sfarsit, dupa trimitere, in cadrul unei viitoare versiuni a celei mai populare aplicatii de comunicare, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…