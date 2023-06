Veste importantă pentru românii care vor să-şi cumpere vechime în muncă în 2023. Cum pot obţine o pensie mai mare Vesti foarte importante pentru romanii care doresc sa-si cumpere vechime in munca. Ei mai pot face asta pana la finele lunii august 2023. Atentie, a crescut salariul minim la 3.000 de lei brut, cei care vor incheia contracte cu Casa de Pensii pentru a cumpara vechime in munca vor trebui sa scoata mai mulți bani […] The post Veste importanta pentru romanii care vor sa-si cumpere vechime in munca in 2023. Cum pot obtine o pensie mai mare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

