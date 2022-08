Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca s-au facut progrese in privinta unitatilor scolare care au obtinut autorizatiile de securitate la incendiu, precizand, insa, ca acestea nu sunt importante, deoarece Romania are criterii mai exigente din acest punct de vedere decat multe alte state.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca nu a vorbit despre obligativitatea uniformei, in contextul in care o declarație data jurnaliștilor de la Antena 3 a ajuns viralizata pe internet cu titlul „Uniforme obligatorii pentru toți elevii romani! Anunțul ministrului Sorin Cimpeanu”, in urma unui …

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 19 august, pentru edupedu.ro, ca nu este adeptul revenirii la uniforme in școli. „Am vorbit doar de insemnele școlii”, a precizat demnitarul, cu trimitere la declarațiile facute la Antena 3 pe 12 august. „Am vorbit doar de insemnele școlii pe care…

- Ministrul Educației spune ca s-ar ”bucura” ca sistemul de uniforme obligatorii sa fie impus in școlile romane, insa subliniaza ca vestimentația ar trebui sa difere de la o unitate de invațamant la alta. ”Sunt peste 17.000 de școli in Romania, condițiile difera foarte mult de la o școala la alta. M-aș…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, spune ca și-ar dori ca elevii romani sa poarte uniforme, pentru a considera școala „un mediu prietenos”.Sorin Cimpeanu a mai declarat ca vestimentația ar trebui sa fie diferita la fiecare unitate de invațamant. „Sunt peste 17.000 de școli in Romania, condițiile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca olimpicii romani au obtinut patru medalii si locul al treilea in lume la Olimpiada Internationala de Geografie. Doi elevi, unul din Iasi si altul din Bucuresti, au obtinut medalii de aur, un elev din Targu Jiu a obtinut medalia de argint, iar…

- Inspectoratele școlare județene vor fi desființate – a anunțat astazi Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Acesta a prezentat modificarile propuse pentru cele doua Legi ale Educației care vor intra de maine in dezbatere publica. Inspectoratele școlare județene se vor desființa, a anunțat ministrul Sorin…

- Regulamentul de organizare a școlilor a suferit o modificare foarte importanta! Potrivit noilor reguli, elevii nu mai pot fi exmatriculați. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, considera ca „dreptul la educație este de ordin constituțional. In consecința, exmatricularile mai pot fi facute doar in…