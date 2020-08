Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Moraru, secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene, a anuntat miercuri ca a fost lansat apelul de proiecte pentru programul de extindere a retelelor de distributie a gazelor naturale, potrivit Agerpres."A fost lansat apelul pe proiecte pe data de 17 august. (...) Apelul este…

- Bani europeni pentru retele inteligente de distributie a gazelor naturale Foto: Arhiva. Autoritațile locale au la dispoziție peste 230 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale. Proiectele pot fi depuse pâna…

- Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, a lansat, in consultare publica, ghidul solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale in vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranța, eficiența…

- Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, a lansat luni, 27 iulie in consultare publica ghidul solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale in vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranța,…

- ■ anuntul a fost facut de presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc Guvernul PNL aloca primele 235 de milioane de euro pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, incepand cu data de 17 august, a anuntat recent, intr-un comunicat de presa, presedintele PNL Neamt, deputatul…

- Primele 235 de milioane de euro din necesarul de un miliard prevazut de Guvern pentru dezvoltarea retelelor de distributie a gazelor naturale pot fi accesate din 17 august, a anuntat luni Ministerul Fondurilor Europene (MFE). "Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru…

- Primele 235 de milioane de euro din necesarul de un miliard prevazut de Guvern pentru dezvoltarea retelelor de distributie a gazelor naturale pot fi accesate din 17 august, a anuntat luni Ministerul Fondurilor Europene (MFE). "Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management…

- In 15 ani de activitate E.ON a investit 1,7 mld. euro in modernizarea rețelelor de distribuție și dezvoltarea de soluții energetice, informeaza compania.E.ON a preluat in 2005 fostele distributii de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice Distrigaz Nord și Electrica Moldova.…