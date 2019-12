Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, la trecerea de cale ferata de la termocentrala Mintia, un autoturism a fost acroșat de trenul Arad-Simeria. Din primele informații, primite de la persoanele aflate in zona, aceștia afirma ca semnalele luminoase de la calea ferata nu funcționau inca de azi noapte, iar vizibilitatea…

- Accident grav produs duminica pe linia de cale ferata care face legatura intre Suceava și Cacica. Incidentul a avut loc intre stațiile de cale ferata Soloneț și Partești, dupa ce o mașina in care se aflau trei persoane a forțat o trecere de nivel. Trenul Suceava-Cacica a lovit in plin autovechicolul,…

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in dimineata zilei de duminica, 3 noiembrie, de un tren care circula pe directia Suceava - Cacica. Trecerea la nivel cu calea ferata nu avea bariera, semnale acustice…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere, situata pe raza localitații Soloneț, județul Suceava, Romania, relateaza digi24.ro.

- Accident feroviar in comuna Țițești din Argeș. Marți, un tren a lovit o mașina la nivelul caii ferate. In autoturism se aflau 3 persoane, neincarcerate. Polițiștii au stabilit ca șoferul mașinii, un tanar de 23 ani, nu ar fi oprit pentru a se asigura la trecerea la nivel cu calea ferata și a fost acroșat…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza la trecerea la nivel cu calea ferata de la Sateni. Trenul Sageata Albastra a lovit in plin o mașina care nu s -a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. Masina a fost tarata pe sine peste 100 de metri si distrugand complet autoturismul.…

- Gaelle Voiry a castigat titlul de Miss Franta in 1990 si avea 50 de ani. Alaturi de ea a mai fost lovit un alt biciclist, in varsta de 52 de ani, care o insotea in plimbare. Drama s-a petrecut in jurul orei locale 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Gaelle Voiry era mama a trei copii. Barbatul…

- Un echipaj de politie a trecut prin momente dificile, dupa ce autospeciala in care se aflau a fost lovita puternic de un sofer care n-a respectat girofarul aprins si semnalele auditive pornite de politistii in misiune. Masina de politie a fost lovita in plin si rasturnata in intersectie,…