Stiri pe aceeasi tema

- Kassandra Rotariu a petrecut Paștele in Franța. Veste buna: nu-i mai trebuie pantofi ortopedici. In Saptamana Mare și de Paște, Kassandra Rotariu a fost in Franța impreuna cu Dana și cu Iosif Rotariu pentru un control legat de ultima operație la piciorul stang. Vestea excelenta primita de la medicii…

- Cel putin 12 palestinieni din Fasia Gaza au fost ucisi vineri de armata israeliana, intr-o infruntare tensionata, la frontiera, intre mii de manifestanti palestinieni si militari israeliani, care a degenerat in confruntari - unele dintre cele mai sangeroase din ultimii ani, relateaza AFP.Zeci…

- ZILE LIBERE 2018: Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni.Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o…

- Fetița in varsta de 7 ani, cu epilepsie, care a fost trimisa de Spitalul de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava la clinica partenera Knapschaftskrankenhaus Ruhr - Epileptology Bochum, din Germania, pentru investigații suplimentare și tratament, nu poate fi tratata chirurgical. ...

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Constructorul auto Dacia a vândut, în 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decât în anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…