- Dumitru Dragomir a comentat infrangerea lui CFR Cluj din prima manșa a play-off-ului Europa League, 0-4 la Belgrad cu Steaua Roșie. Cronica meciului Steaua Roșie Belgrad - CFR Cluj 4-0 Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de parere ca CFR Cluj a aratat ca o echipa de Liga a 2-a și…

- Marius Șumudica (50 de ani) are șanse tot mai mici sa ramana la CFR Cluj, dupa eșecul usturator suferit contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 0-4, in prima manșa a play-off-ului Europa League. ...

- Marius Șumudica a filosofat inaintea meciului din Europa League. CFR Cluj o va intalni pe Steaua Roșie Belgrad, in deplasare, marți, de la ora 22.00. Partida se disputa in play-off-ul Europa League. Invingatoarea din dubla manșa va accede in grupele competiției, in timp ce echipa infranta va juca in…

- Marius Sumudica, antrenorul echipei CFR Cluj, a afirmat ca îsi doreste ca echipa lui sa obțina marți, în manșa tur a play-off-ului Europa League (împotriva echipei Steaua Roșie), un rezultat care sa-i ofere sanse la calificare în partida retur. De asemenea, tehnicianul s-a declarat…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat, in cadrul unei conferințe de presa, meciul tur al campioanei Romaniei cu Steaua Roșie Belgrad. Steaua Roșie Belgrad - CFR Cluj, turul play-off-ului Europa League, se joaca joi, 17 august, incepand cu ora 22:00. Andrei Craițoiu și Vlad…

- CFR Cluj a avut un parcurs ireproșabil in Liga 1, 4 victorii in primele 4 etape, insa campioana Romaniei a fost eliminata din Champions League, iar acum va evolua in play-off-ul Europa League, contra celor de la Steaua Roșie Belgrad. Marius Sumudica a precizat ca a discutat cu condcuerea clubului si…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat infrangerea cu Young Boys Berna, 1-3, care a eliminat campioana Romaniei din preliminariile Ligii Campionilor. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul Europa League, acolo unde o așteapta Steaua…

- La sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Singura formatie romaneasca prezenta in urne este campioana CFR Cluj, care nu va avea o misiune deloc usoara in faza a treia a preliminariilor. Astfel, daca trec de Lincoln Red Imps in turul 2, pe ardeleni…