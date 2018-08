Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul unui act normativ de modificare a Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in scopul punerii in acord a legislatiei cu prevederile deciziei Curtii Constitutionale 498/2018 referitoare la Dosarul Electronic de Sanatate (DES) este in curs de elaborare, anunta CNAS. Demersul a fost…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca la finalul anului urmeaza sa fie realizata o evaluare a eficientei voucherelor de vacanta, sa se vada la cel nivel au stimulat mediul privat, dupa care se va decide daca acest sistem va continua si anul viitor. Trif spune ca ANAT a solicitat ca acest sprijin…

- Noul ministru pentru Brexit al Marii Britanii, Dominic Raab, a declarat ca tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca negocierile cu Uniunea Europeana referitoare la un nou acord comercial sa esueze, transmite Bloomberg.”Orice guvern responsabil trebuie sa se asigure ca avem un…

- Proiectul de hotarare privind darea in administrare catre Liceul „Voltaire”, cu destinația de sediu, a unui spațiu aparținand Colegiului „Ștefan Odobleja“ a incins la maximum spiritele in ședința de joi a Consiliului Local (CL) al municipiului Craiova. S-a discutat pe ...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Initiativa prevede completarea articolului din lege in sensul extinderii sferei operatiunilor pentru care se aplica cota redusa a taxei pe valoarea adaugata.…

- Veste imensa pentru toti romanii. O important taxa va scadea cu mai mult de 50%. Proiectul de act normativ a fost adoptat deja de catre Camera Deputatilor si urmeaza sa fie promulgat de catre ...

- Primaria Capitalei vrea sa implementeze in spitalele din Bucuresti un sistem de dezinfectie cu ajutorul ultravioletelor. Proiectul, denumit „Tehnologie revolutionara de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor” va fi supus votului in sedinta CGMB de joi, scrie Mediafax.„Proiectul…

- In cursul zilei de 29 mai, primarul municipiului Sibiu, doamna Astrid Fodor, a semnat contractul pentru amenajarea unui nou parc pe bulevardul Corneliu Coposu cu asocierea SC Nord Construct SRL Sibiu și SC Terra Building SRL Sibiu, impreuna cu subcontractantul SC Repcons SRL Sibiu. Read More...