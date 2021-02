Agenția Europeana pentru Medicamente a anunțat vineri ca a finalizat evaluarea terapiei anti-Covid dezvoltata de compania americana Regeneron și ca aceasta poate fi folosita pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirusul in anumite condiții. Romanii raman fara locuri de munca? Florin Cițu anunța REFORME DE CRIZA „Agenția a concluzionat ca respectiva combinație cunoscuta sub denumirea REGN-COV2 poate fi folosita pentru tratarea pacienților confirmați cu COVID-19 care nu au nevoie de oxigenare suplimentara și care sunt in pericol sa dezvolte forme severe ale COVID-19”, a anunțat…