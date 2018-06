Alexandru Petrescu, președintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și fost ministru al Economiei, a fost, sambata, invitatul emisiunii ”Income” de la Antena 3, acolo unde s-a discutat despre creditare. In primele trei luni și jumatate ale anului 2018 au fost epuizate jumatate din fondurile programului ”Prima Casa”, iar Alexandru Petrescu a explicat inca The post Veste excelenta pentru tineri: Guvernul ar putea prelungi programul Prima Casa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .