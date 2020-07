Veste excelentă pentru sportivi. Statul le va acorda lunar tichete valorice In favoarea propunerii legislative s-au exprimat 107 senatori si 25 au fost impotriva. "Copiii si juniorii legitimati la structurile sportive care practica sportul in mod organizat cu scop in participarea la pregatire, competitii sportive nationale si internationale oficiale sunt considerati sportivi de performanta si beneficiaza lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv de performanta. Ministerul Tineretului si Sportului va respecta principiul nediscriminarii, acordand tichete egale sportivilor pentru acelasi tip de performante obtinute la competitii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

