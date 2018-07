Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile contravenționale vor putea fi achitate pe jumatate intr-un termen de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal, nu doar in 48 de ore, prevede un proiect de lege care se afla momentan la șeful statului, pentru promulgare.

- INVESTITIE…Veste foarte buna pentru agricultorii de pe valea Prutului! Din toamna, spun reprezentantii Directiei Judetene pentru Agricultura Vaslui, se demareaza o investitie masiva in sistemul de irigatii, in valoare de peste 10 milioane de euro. Astfel, agricutorii, mici sau mari, vor avea posibilitatea…

- Luiza Radulescu Pintilie Cand o administratie locala dintr-o comuna se „coboara”- asa cum a facut cea a comunei Rifov- la nivelul celor mai mici locuitori ai asezarii, apreciindu-le si rasplatindu-le stradania si performantele scolare, neinvocand cum se intampla prea des ca prioritatile sunt atat de…

- Mii de amenzi ar putea fi anulate, in cazul in care polițiștii uita sa treaca in procesul verbal codul numeric personal al persoanei care a incalcat legea, se arata intr-un proiect de achitare a sancțiunilor contravenționale. (Promotiile zilei la monitoare) Așadar, potrivit acestei modificari, in cazul…

- La jumatate in 15 zile, nu in doua. Asa am putea plati amenzile de circulatie de acum inainte, daca... The post Veste uriașa pentru toți șoferii! Ce se va intampla cu amenzile de circulație appeared first on Renasterea banateana .

- O lege extrem de importanta, care vizeaza milioane de soferi, a primit votul final. Aprobat acum trei ani de catre senatori, proiectul revine in prim-plan.Acesta a primit votul Camerei Deputatilor si prevede schimbari radicale in ceea ce priveste modalitatea de plata a amenzilor. Citește…

- Sistemul va fi aplicat deocamdata doar in cazul amenzilor de circulație, prin instituirea unui sistem electronic și a unui cont unic de plata a amenzilor la nivel național. Dar se urmarește extinderea acestui termen și in alte spețe.

- Un proiect adoptat marti in Parlament, la nivel de comisie, stabileste ca utilizarea radarelor din autovehicule care nu prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei de catre politisti care nu poarta uniforme, cu inscrisuri si insemne distinctive, va fi interzisa, informeaza Antena3.