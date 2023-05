Stiri pe aceeasi tema

- 2023 poate fi catalogat drept un an bun daca ne uitam la zilele libere pe care le avem. Astfel romanii vor avea anul acesta doua minivacanțe de cate 3 zile fiecare. Altele vor fi: 5 minivacanțe de 4 zile și o minivacanța de cinci zile. Codul Muncii prevede ca angajatii din Romania au in total 15 zile…

- Angajații din Romania au avut parte de multe surprize in aceasta primavara, astfel ca, milioane de romani se vor putea bucura in continuare de zile libere de la stat. Daca in anii anteriori, multe sarbatori legale picau in weekend, spre nefercirea angajaților, in acest an, norocul le-a suras in mod…

- Vin vești bune de pe bursele internaționale, avand in vedere ca prețul țițeiului Brent a coborat sub 82 de dolari pe baril, pentru prima data din 7 februarie. Pe plan local, de asemenea, prețurile la carburanți au mai scazut, ceea ce poate insemna o veste excelenta pentru șoferii din Romania.

- In luna aprilie, romanii se vor putea bucura de o noua minivacanța. Salariații și bugetarii vor beneficia de patru zile libere, cu ocazia sarbatorilor pascale, avand in vedere ca Vinerea Mare și a doua zi de Paște sunt, conform legii, sarbatori nelucratoare. Ce se intampla cu cei care sunt nevoiți sa…

- Romania are un sistem public de pensii deficitar, cel puțin așa arata analizele Comisiei Europene și ale Bancii Mondiale. Recentele modificari la pensiile speciale nu vor mulțumi oficialii celor doua instituții, avand in vedere ca nu s-au operat modificarile cerute și regasite in Planul Național de…

- Se anunța o noua minivacanta pentru romani, moment cand vor sta acasa patru zile la rand. Angajații din Romania beneficiaza in acest an de 15 zile libere legale. Dintre acestea, trei vor pica in weekend și 12 in timpul saptamanii. Cand au parte romanii de urmatoarea minivacanța. Cate zile libere sunt…

- Odata cu apariția pandemiei mulți romani au fost nevoiți sa-și schimbe obiceiurile zilnice, inclusiv modul de lucru, mare parte din ei lucrand de acasa, acolo unde s-a putut face asta. La nivel mondial, incepand cu 2020 a inceput sa fie testat un sistem hibrid de lucru, de acasa și doar cateva zile…