Veste excelentă! Fără mască din toamnă! Premierul Florin Citu afirma ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand adica 10% din populatie. “Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii“, adauga el. “2 milioane de oameni vaccinati anti-COVID, adica 10% din populatie, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania. In acest weekend vom ajunge la primul million de romani vaccinati cu prima doza. Sunt vestile bune care trebuie sa ne faca sa respectam in continuare masurile de protectie. Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

