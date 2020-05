Veste excelentă, despre Buzău! La aproape o saptamana de la izbucnirea focarului de coronavirus din cartierul Poșta, timp in care numarul cazurilor de infectare a crescut de la o zi la alta, situația epidemiologica devine staționara. Astazi, Grupul de Comunicare Strategica a transmis aceeași cifra, 61, ceea ce inseamna ca niciun caz nu a mai fost confirmat in județul … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

