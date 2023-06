Veste dură pentru bucureșteni: peste 10 ani vor scăpa de problemele cu apa caldă și căldura ​Primarul Capitalei, Nicușor Dan, spune ca in aceasta iarna a fost „mai bine” pentru bucureșteni cu caldura decat iarna trecuta și „mult mai bine ca acum doua ierni”. De avariile la termoficare, insa, care saptamanal lasa sute de blocuri fara apa calda și caldura, bucureștenii nu vor scapa „mai devreme de 10 ani”, afirma Nicușor Dan. „Iarna asta am stat mai bine ca iarna trecuta și mult mai bine ca acum doua ierni. Spre deosebire de ultimii ani, in care am stat mai prost, acum am stat mai bine. Am facut lucrari, am marit numarul de kilometri de conducta pe care i-am schimbat. In luna cea mai friguroasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

