Veste din blana naturala vs blana artificiala Unul dintre cele mai iubite articole vestimentare pentru sezonul rece este, fara indoiala, vesta de blana. Aceasta poate fi accesorizata cu o multime de tinute, le poate oferi un aer nou si deosebit si iti ofera caldura si confortul de care ai nevoie. Care sunt insa avantajele suplimentare pe care le prezinta vesta de blana naturala comparativ cu cea sintetica, afla in cele ce urmeaza.



Blana naturala sau sintetica?



Tipul de blana este unul din acele subiecte care va fi mereu dezbatut aprins. Pretul mai ridicat sau atentia mai amanuntita in ceea ce priveste intretinerea ei sunt… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. La cursul valutar anunțat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) pentru luni, 12 octombrie, un dolar american echivaleaza cu 16,96 lei, un euro – cu 20,02 lei, o hrivna ucraineana – cu 60 de bani, un leu romanesc – cu 4,11 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 22 de bani.…

- Vola.ro: Pretul mediu al biletelor de avion a scazut in vara cu 24%. ”Abia in 2022 se va reveni la nivelul calatoriilor din 2019” Romanii au cumparat in vara anului 2020 bilete de avion in medie cu 24% mai ieftine decat in aceeasi perioada din 2019, arata o analiza realizata de agentia de…

- Israelul a anunțat ca intenționeaza sa interzica cumpararea și vinzarea blanurilor de animale, cu excepția cazurilor special aprobate, informeaza BBC. Ministrul pentru protecția mediului, Gila Gamliel, a catalogat drept „imorala” utilizarea pielii și a blanii animalelor in industria modei. Industria…

- Israelul a anunțat ca intenționeaza sa interzica cumpararea și vanzarea blanurilor de animale, cu excepția cazurilor special aprobate, informeaza BBC.Ministrul pentru protecția mediului, Gila Gamliel, a catalogat utilizarea pielii și a blanii animalelor in industria modei „imorala”. Industria blanurilor…

- Sezonul rece se apropie, drept urmare a inceput perioada aprovizionarii pentru iarna. Am vizitat piața en gros, de pe strada Muncii, din Piatra Neamț, care dispune de suficiente opțiuni pentru a gasi cele mai bune prețuri, pe alocuri mult mai mici fața de ce ofera piața centrala din oraș. De la coborarea…

- Cei care dețin in garderoba blanuri naturale beneficiaza de multe avantaje pe termen lung. Hainele de blana sunt articole vestimentare clasice și sofisticate in același timp. Astfel, fie ca vorbim despre haine de blana pentru barbați, fie pentru dame, avantajele se resimt chiar și dupa trecerea anilor.…

- O haina de blana este o piesa de lux de la care nu iți dezlipești privirea și adori sa iți treci mana prin materialul atat de fin și lucrat cu migala și pasiune. Mai ales in aceasta perioada este bine sa susții brandurile romanești care iți ofera doar articole fabricate 100% din piele sau blana naturala.…

- Testele pentru a depista daca pacientii au dezvoltat imu­ni­tate la noul coronavirus incep sa se prefigureze ca o ade­va­rata industrie, impor­tatorii acestor produse promovandu-le in mediul online, dar si in randul farmacistilor si al distribuitorilor. Mai multe companii importatoare pun…