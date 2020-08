Veste de zile mari pentru șoferi. Un român, invenție care schimbă tot în trafic A aparut un sistem inteligent care vine in sprijinul tuturor șoferilor. Cand vor fi in trafic, vor putea sa identifice din timp mașinile serviciilor de urgența iar totul se datoreaza unui student de la Facultatea de Inginerie din Galați. Veste de zile mari pentru șoferi Cel care a reușit sa creeze acest sistem este Daniel […] The post Veste de zile mari pentru șoferi. Un roman, invenție care schimba tot in trafic appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Plangau (22 de ani), student in anul IV la Facultatea de Inginerie din Galati, la specializarea Informatica Aplicata in Ingineria Materialelor, este pasionat de tot ce inseamna programare. Daniel a fost selectat si in Cercul Stiintific din cadrul facultatii, din care fac parte studentii care…

- Daniel Plangau, student la Facultatea de Inginerie din Galati, a creat un sistem care foloseste inclusiv inteligenta artificiala pentru a identifica sunetele emise de masinile serviciilor de urgenta, avertizand din timp conducatorii auto despre apropierea acestora, astfel incat sa le acorde prioritate

- Ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Galați au... The post Instructor auto, trimis in judecata de DGA. Acesta este acuzat de trafic de influența appeared first on Știri de Galați .

- Bogdan Budeanu, directorul campusului studentesc Tudor Vladimirescu de la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, este omul care decide tot ce misca in campus- cazari, decazari, lucrari si receptii, spatii date pe sub mana, tabere studentesti sau angajari. Imediat dupa plecarea lui Sorin Iacoban…

- Toți romanii care au credite in franci elvețieni și care au dat bancile in judecata pentru a cere inghețarea cursului vor afla pe 9 iulie daca au sau nu vreo șansa sa caștige procesele.

- Protestele romanilor aflati la munci agricole in Bonn schimba legea in Germania, a declarat Ambasadorul roman la Berlin, Emil Hurezeanu, precizand ca proiectul de lege va fi prezentat miercuri cancelarului Angela Merkel.

- Un barbat de 51 de ani, banuit ca a harțuit o femeie de 40 de ani din Galați, a lovit intenționat cu mașina autoturismul in care se afla femeia. Barbatul cu care aceasta se afla in mașina a sarit in ajutorul ei, iar acum cei doi barbați s-au ales cu dosare penale. Problemele ar fi […] The post Șicanare…

- Primul set de viziere de protecție confecționate la Facultatea de Inginerie din cadrul UAV Arad a ajuns in sistemul medical aradean. Este o noua donație cu care universitatea de stat din municipiu a venit in sprijinul autoritaților. „Continuam sa ne implicam in lupta cu acest virus. Protecția cadrelor…