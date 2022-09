Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Toni Iuruc nu au mai stat pe ganduri. La numai o zi dupa ce vestea ca divorțul dintre ei este iminent la numai un an de la casatorie, cei doi au mers deja la un cabinet de avocatura. Primele imagini cu cuplul momentului mergand la cabinetul de avocatura au aparut in Spynews. Fii…

- Exporturile de animale vii au scazut cu 16,8% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, si au totalizat 182,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, afirma ca datoria publica a Romaniei a trecut de 50% din PIB, numindu-l pe ministrul Finantelor Adrian Caciu un ”Dorel al guvernarii”, care trebuie sa plece, pentru ca in caz contrar vom ajunge la ”datorii cosmice”. Fii la curent cu cele mai noi…

- Consumul final de energie electrica in primele șase luni ale anului a fost de 26.372,1 milioane kWh, cu 4,4% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 15,44 miliarde de euro in primele sase luni ale acestui an, mai mare cu 4,74 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Fii la curent cu…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele cinci luni din 2022, aproape 1,2 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (17.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent…

- Declinul consemnat de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat si de industria extractiva au determinat scaderea productiei industriale cu 0,8%, in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, conform datelor publicate,…

- Prețurile solicitate in iunie pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,3% fața de luna anterioara. Potrivit imobiliare.ro, valoarea medie de listare pentru un apartament vechi a ajuns la 1745 euro pe metru patrat util, fața de 1751 de euro pe…