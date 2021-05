Veste de ultimă oră pentru absolvenți: Nu va fi sesiune specială de Bacalaureat, cine lipsește în vară dă examenul în toamnă Intrebat daca se vor organiza sesiuni speciale pentru examenele de Bacalaureat și Evaluarea Naționala pentru elevii aflați in situație de izolare sau in carantina, ministrul a diferenția cele 2 situații"Elevii care susțin examenul de Bacalaureat au o a doua șansa in sesiunea din toamna. Am considerat ca este echitabil sa aiba și elevii care susțin Evaluarea Naționala o a doua șansa, drept pentru care va fi organizat o sesiune se suplimentare pentru Evaluarea Naționala la doua saptamani dupa prima sesiune. In aceasta sesiune se vor prezenta elevii care au fost impiedicați, fara voia lor, sa se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

