Veste de ultimă oră despre nunți și botezuri. Premierul Cîțu a făcut anunțul – VIDEO A venit vara și nu sunt puțini cei care iși fac planuri nu doar pentru concediu, ci și pentru nunți sau botezuri. Iar pe masura ce s-au mai dispus, de la 1 iunie, unele masuri de relaxare ale restricțiilor din randul celor decise de autoritați in contextul generat de noul coronavirus (VEZI AICI), s-a mai […] The post Veste de ultima ora despre nunți și botezuri. Premierul Cițu a facut anunțul - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru cei care și-au planificat petrecerea de nunta sau de botez. Programul restaurantelor a fost prelungit cu doua ore pentru evenimentele private. Guvernul a aprobat in ședința de joi o hotarare prin care restaurantele pot ramane deschise pana la ora 2.00 in cazul organizarii de evenimente…

- Lanțul de supermarketuri Profi și-a crescut semnificativ cifra de afaceri in perioada anului trecut. In 2020, Profi a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 8,8 miliarde de lei. In același timp este de așteptat sa creasca la peste 20 de miliarde de lei pana in 2024. Inca de anul trecut intenția…

- Executivul a aprobat, joi, masurile de relaxare ce se vor aplica de la 1 iunie. Printre acestea se numara cresterea la 1.000 a numarului de participanti la evenimentele culturale in aer liber, redeschiderea piscinelor și a locurilor de joaca. Articolul Noi masuri de relaxare de la 1 iunie. Se redeschid…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi relaxarea restricțiilor anti-COVID. Președintele spune ca relaxarea va avea loc in mai multe etape, prima etapa din 15 mai, a doua etapa de la 1 iunie, a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Liber la organizarea de nunti, botezuri si mese festive de la 1 iunie. Vezi care sunt conditiile ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Presedintele Klaus Iohannis a facut, joi seara, anuntul mult asteptat…

- Veste buna pentru romani! Ministrul Sanatații a anunțat duminica faptul ca din luma august masca de protecție nu ar mai fi obligatorie in spațiile libere. Desigur, acest lucru depinde foarte mult de ritmul in care se desfașoara campania de vaccinare anti-Covid-19

- Noi propuneri de relaxare venite de la Ministerul Economiei. Acestea includ posibilitatea participarii la evenimente private a persoanelor vaccinate sau testate anti-COVID și renunțarea la portul maștii in aer liber in zonele cu grad ridicat de vaccinare, potrivit informațiilor Digi24.

- Ce spune Ludovic Orban despre cand se vor putea organiza, in mod normal, nunti si botezuri, in Romania. Din pacate, veștile nu sunt tocmai bune.Cand vor putea face romanii nunți și botezuri așa cum vor eiPreședintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre cand vor putea organiza romanii, in mod normal,…