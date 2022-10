Veste de ultim moment pentru pensionari. Cât pot crește pensiile de la 1 ianuarie, anunțul lui Klaus Iohannis Anunț important pentru romani. Președintele Klaus Iohannis considera ca Executivul ar trebui sa gaseasca resursele pentru o creștere a pensiilor apropiata de rata inflației, adica de 15%, fiind ceruta o atenție sporita la veniturile mici. Potrivit liderului de la Cotroceni, ar fi rezonabil ca majorarea de la 1 ianuarie 2023 sa țina cont de vremurile […] The post Veste de ultim moment pentru pensionari. Cat pot crește pensiile de la 1 ianuarie, anunțul lui Klaus Iohannis appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca ar trebui sa existe o crestere a pensiilor care sa compenseze in mare masura inflatia care a ajuns la peste 15%. „Daca vorbim de creșterea pensiilor, trebuie sa vedem un pic contextul mai larg. Știu ca s-au vehiculat tot felul de propuneri 10 %, 11 %.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat referitor la procentul de 11 avansat de premierul Nicolae Ciuca pentru majorarea pensiilor, ca o astfel de crestere trebuie sa se incadreze in bugetul pentru pensii. Trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt in realitate. Atata vreme cat pensiile de stat au un anumit…

- Este veste de ultim moment pentru pensionarii din Romania. Iata de cand se maresc pensiile. Guvernul discuta variantele de calcul pentru creșterea pensiilor, in special dupa ce in Parlamentul European s-a votat o directiva cu privire la salariul minim ce trebuie sa asigure cetațenilor un trai decent.…

- Pensiile romanilor sunt puse sub semnul intrebarii. dupa ce Guvernul a declarat ca majorarea acestora mai are de așteptat. De asemenea, aceștia spun despre declarațiile ministrului Marius Budai ca acestea au fost facute publice fara sa fi discutat inainte in coaliție despre acest lucru.

