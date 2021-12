Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cercetatorilor, in acest moment, omenirea se afla in cel mai bun punct din perioada pandemiei: varianta Omicron nu pare sa imbolnaveasca oamenii la fel de rau ca Delta, scrie Business Insider. Potrivit Ziarului Financiar, medicii sud-africani au observat pentru prima data tendinta in noiembrie,…

- Un grup de medici din Africa de Sud afirma ca pacienții infectați cu tulpina Omicron pe care i-au monitorizat in ultimele saptamani au reușit sa se trateze acasa și și-au revenit rapid, ceea ce ar putea fi un indiciu ca noua varianta provoaca forme de boala mai puțin grave decat Delta, relateaza AP…

- Ministrul Sanatații, despre varianta Omicron: Parerea mea e ca deja de ceva timp circula si in Romania si in alte tari din UE Ministrul Sanatații, despre varianta Omicron: „Parerea mea e ca deja de ceva timp circula si in Romania si in alte tari din UE” Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma…

- Este „aproape sigur” ca varianta Omicron nu provoaca cazuri mai grave de COVID-19 decat Delta, susține Anthony Fauci, intr-un interviu pentru AFP.Cunoscutul medic și imunolog Anthony Fauci, care se ocupa de gestionarea crizei COVID-19 in SUA, a anunțat ca ar trebui sa se aștepte inca „doua saptamani…

- Anthony Fauci, consilier al Casei Albe pentru criza sanitara, a precizat, marți, ca mai trebuie sa așteptam inca cel puțin doua saptamani pentru a afla cu siguranța daca varianta Omicron este mai putin periculoasa decat Delta, informeaza AFP, citata de HotNews.ro.Insa epidemiologul american a dat asigurari…

- Probe analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului.Potrivit raportului, probele analizate conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului, nefiind identificata o varianta romaneasca a coronavirusului sau prezența noii tulpini Omicron…

- Cercetatorul Octavian Jurma a explicat luni, la B1 TV, ultimele date descoperite despre Omicron, noua varianta de coronavirus, descoperita in Africa de Sud. Acesta a punctat ca e puțin probabil ca Omicron sa poata ocoli complet protecția data de vaccin. Pe de alta parte, nu e exclus deocamdata ca…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza populația! Omicron este noua tulpina mutanta de COVID-19. Specialiștii sunt ingrijorați cu privire la noua descoperire. Cercetatorii au numit-o o ‘varianta ingrioratoare’ care este foarte periculoasa. Noua tulpina mutanta de COVID: Omicron, varianta care…