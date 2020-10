Stiri pe aceeasi tema

- Romania va initia un acord de cooperare cu Statele Unite pentru a construi doua noi reactoare nucleare la Cernavoda si pentru a reabilita un alt reactor, acord care se ridica la 8 miliarde de euro. Recent, tara noastra a renuntat la partenerul chinez, dupa cativa ani in care proiectul a stagnat.

- ​Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se afla în aceste zile într-o vizita oficiala în Statele Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie va avea o întâlnire cu Secretarul pentru Energie al SUA, Dan Brouillette, și cu alți înalți oficiali…

- Politistul de numai 21 ani din cadrul SRPT Constanta, care in urma cu cateva zile a suferit un teribil accident de masina, a decedat. Reamintim ca acesta a fost ranit in urma unui accident care a avut loc in noaptea de 9 septembrie in jurul orei 02.00, la iesire din Cernavoda spre Seimeni. Dinamica…

- „Romania are o experiența formidabila inca din vremea regelui Carol I, cand s-au construit 4.000 de kilometri de cale ferata in 40 de ani. Se faceau 100 de kilometri de cale ferata pe an. Și noi spunem ca am facut 7 kilometri de metrou. E inadmisibil: 7 kilometri de metrou in 9-10 ani", a declarat…

- Ambasada Statelor Unite la București a suspendat procesarea vizelor in regim normal și se lucreaza doar situațiile de urgența sau de importanța critica. La solicitarea Europa FM, Ambasada Statelor Unite la Bucrești precizeaza ca “procesarea vizelor diplomatice si oficiale precum si serviciile de viza…

- ROMANIA – Declarația a fost facuta de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda”, acolo unde a asistat la extradarea a doi romani, a caror activitate infracționala desfașurata la nivel internațional a fost dejucata de structurile operative și de cooperare internaționala…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul actualului guvern referitor la centrala nuclearoelectrica de la Cernavoda este realizarea de investitii in valoare 8-9 miliarde de euro, privind retehnologizarea reactorului 1, dar si construirea reactoarelor 3 si 4, lucrari preconizate sa fie…

- Ambasadorul american la București, Adrian Zuckerman i-a laudat miercuri pe ministrul Catalin Predoiu si pe procurorul general Gabriela Scutea pentru foarte stransa cooperare dintre agentiile romanesti si cele americane de aplicare a legii, informeaza un comunicat al Ambasadei SUA.