- Familia asteapta din clipa in clipa eliberarea lui Cristi Borcea. Parintii lui, prima sotie si actuala iubita sunt cu sufletul la gura, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus rudele apropiate deja vorbesc despre planuri concrete pe care afaceristul le are cu iubirea vietii lui, Valentina,…

- Se marita Valentina Pelinel cu Cristi Borcea in toamna? Cristi Borcea, fostul patron al clubului Dinamo, se afla in arest inca din 2014, dupa ce a fost condamnat in “Dosarul Transferurilor”. Are de ispasit 7 ani si 6 luni dupa gratii. In luna februarie a acestui an, magistratii instantei supreme au…

- Cristi Borcea are planuri mari cu Valentina Pelinel! Familia așteapta cu sufletul la gura eliberarea fostului boss de la Dinamo, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus, tatal lui Borcea susține ca afaceristul iși dorește sa-i faca o nunta ca-n povești Valentinei, atunci cand va ajunge acasa. …

- Valentina Pelinel incearca sa il ajute cum poate pe Cristi Borcea, ocupandu-se cu cea mai mare atentie de afacerile familiei. "E foarte greu fara el, mai ales ca ne-am unit toata familia sa tinem in frau toate proiectele, nu e la fel fara el. Cu ajutorul bunului Dumnezeu o sa vina in curand…

- La niciun an de cand și-a facut operația de micșorare a stomacului Patrick Borcea, fiul cel mare al fostului șef de la Dinamo, pare un alt om. Tanarul a slabit 40 de kilograme și cu greu poate fi recunoscut de susținatorii familiei sale. Astazi, el s-a lansat in lumea afaceriștilor, iar Valentina Pelinel,…

- Valentina Pelinel se menține intr-o forma de invidiat, deși iși crește singura copilul, pe Milan, care ii ocupa foarte mult timp vedetei. Dar este o mamica fericita in același timp. (Console si accesorii gaming) Cu ocazia zilei lui Milan, Valentina Pelinel a marturisit intr-o emisiune cat de mult se…

- Oficial, Valentina Pelinel și Cristi Boureanu nu mai sunt impreuna de patru ani, de cand au divorțat, insa… caile incurcate ale Domnului… ii aduce cumva impreuna. Astazi, a ieșit la iveala legatura neștiuta dintre iubita lui Cristi Borcea și Laura Dinca. (Console si accesorii gaming) Citește și: Iubita…

- Cristi Borcea trece prin momente grele din cauza problemelor de sanatate. Daca pana acum problemele au fost unele de ordin fizic, acum, Cristi Borcea se lupta cu cele de ordin psihic, fostul sef al lui Dinamo avand probleme serioase cu depresia.