Veste de COŞMAR pentru românii cu credite la bănci. BNR a majorat dobânda cheie la 3,75% pe an BNR a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11 mai 2022, informeaza banca centrala. Reprezentantii institutiei au decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4%, si cresterea ratei dobanzii la […] The post Veste de COSMAR pentru romanii cu credite la banci. BNR a majorat dobanda cheie la 3,75% pe an first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

