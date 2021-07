Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient cu arsuri grave in urma incendiului de la Petromidia a murit Explozie urmata de un incendiu la Petromidia - 2.07.2021. Foto: Sorin Cealera Unul dintre cei doi pacienti cu arsuri grave, transferati de urgenta în Germania, în urma incendiului de Rafinaria Petromidia,…

- KMG International a transmis marti, ca unul din ranitii cu arsuri de la Petromidia, care se afla la tratament in Germania, a murit. “Cu adanc regret, va anuntam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferati de urgenta in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia,…

- Inca un muncitor ranit in explozia de la Rafinaria Petromidia a murit in aceasta dimineața intr-un spital din Germania. Conducerea companiei care deține Petromidia a anunțat teribila vestea printr-un comunicat de presa. Barbatul, impreuna cu un alt coleg fusese transferat de la Spitalul Floreasca, in…

- Unul dintre cei doi angajați ai Petromidia, raniți in timpul exploziei de la rafinarie, a murit, anunța, marți, reprezentanții companiei. Este al doilea deces dupa explozia urmata de incendiul de la Rafinaria din Navodari. Intr-un comunicat de presa, compania KMG International anunta ca unul dintre…

- Unul dintre cei doi angajați ai Petromidia, raniți in timpul exploziei de la rafinarie, a murit, anunța, marți, reprezentanții companiei. Este al doilea deces dupa explozia urmata de incendiul de la Rafinaria din Navodari. Rompetrol a anunțat, marți, ca in cursul zilei, unul din cei doi angajați…

- Unul din cei doi pacienți care au fost transferați de urgența in Germania in urma exploziei de la Petromidia a decedat. „Cu adanc regret, va anunțam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferați de urgența in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia, și-a pierdut viața.(…)…

- Barbații arși in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia vor fi transferați, astazi, la un spital din Germania, cu un avion militar. Nu se știe inca ora.Raniții au arsuri pe 35% din suprafața corpului.Sunt controverse in ceea ce privește costurile pentru transportul acestora. Astfel, in vreme ce reprezentanții…

- Barbații arși in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia vor fi transferați in strainatate. Intr-o postare pe Facebook, premierul Florin Cițu preciza incieri ca, cel mai probabil, acest lucru se va intampla astazi.Compania KMG International a anuntat ca starea celor doi raniti cu arsuri de la Rafinaria…