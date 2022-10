Veste cumplită pentru şoferi, amenzile se dublează de la 1 ianuarie 2023 COD RUTIER 2023. Veste cumplita pentru soferi, amenzile se dubleaza de la 1 ianuarie 2023 Vesti proaste pentru soferi! Punctul de amenda se dubleaza, anunta Romania TV. De la 145 de lei, acesta creste de la 300 de lei daca Guvernul nu decide si in acest an o plafonare. Majorarea salariului minim este mana cereasca pentru milioane de romanio in conditile crizei economice, dar vine si cu vesti proaste. Valoarea punctului de amenda ar putea creste la 300 de lei, fata de 145 de lei cat este in prezent. Pe baza acestui punct de amenda se calculeaza toate amenzile de circulație, deoarece legea prevede… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

