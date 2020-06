Veste cumplită pentru o îndrăgită cântăreață de muzică populară! Bunicii ei au fost infectați cu coronavirus: ”Cele mai negre clipe” Georgiana Lobonț, caci despre ea este vorba, este una dintre cele mai iubite vedete din lumea muzicii populare, frumoasa artista fiind, probabil, cea mai solicitata cantareața din zona Ardealului. Din pacate pentru ea, anul acesta a fost unul cumplit. Intai, la inceputul anului, ea a fost supusa unei operații de urgența, in Franța, dar, din fericire, recuperarea ei a decurs perfect. Cu bunicii ei insa, este o alta problema… au fost infectați cu temutul virus „COVID-19”. Artista a povestit despre clipele de coșmar pe care le-a trait atunci cand a aflat ca bunicii ei au fost infectați cu coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

