- Duminica, paramedicii SMURD s-au deplasat cu o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat in localitatea Calinești, unde au intervenit pentru a acorda ingrijiri medicale unui fete cu varsta de 13 ani. Minora prezenta un hematom la cap (vanataie) și dureri in piept, provocate prin caderea de pe un ATV.…

- Jucatoarea de tenis Carla Suarez Navarro a fost diagnosticata cu limfomul Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic, si va trebui sa urmeze chimioterapie in urmatoarele sase luni, informeaza marca.com, potrivit news.ro."Rezultatele clinice au confirmat aparitia limfomului Hodgkin in corpul…

- Carla Suarez Navarro, 31 de ani, una dintre cele mai apreciate jucatoare din circuitul WTA, a anuntat marti ca are cancer. Sportiva iberica are o forma a cancerului limfatic, limfomul Hodgkin. A precizat ca a fost depistata din timp si ca va incepe in cel mai scurt timp tratamentul cu citostatice. „Sper…

- Moartea cu semne de intrebare a unei femei din Stefanesti-Arges diagnosticata cu COVID-19 e cercetata de politistii argeseni. Pacienta s-a prabusit azi-noapte de la fereastra salonului in care era internata.

- Luptatorul Anatolie Ciumac, alias Tolea, primește lovitura dupa lovitura: dupa ce, recent, s-a trezit cu un nou dosar, pentru o bataie in public, zilele trecute, judecatorii au schimbat incadrarea juridica in cazul traficului de țigari, existand posibilitatea ca sportivul sa primeasca pana la 15 ani…

- Ieri, șefa DSP Buzau, dr. Carmen Scantei, s-a pensionat dupa o lunga și rodnica activitate la șefia sanatații publice județene. Ziua i-a fost insa umbrita de o stare generala proasta, simptomatologia fiind specifica infectarii cu temutul virus SARS-CoV-2. Astazi, mana forte a gestionarii crizei coronavirusului…