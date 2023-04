Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Sandu (70 de ani), fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, in perioada 1990-2014, se confrunta din nou cu probleme de sanatate. Prima data a invins aceasta boala in 2009, cand a avut cancer la ficat. Apoi, i s-a extirpat o tumoare la plamani, in 2020, iar in 2022 a avut cancer la prostata.…

- Luna martie a adus o veste importanta pentru Ion Iliescu. Fostul președinte al Romaniei a „scapat” de un personaj important din „Dosarul Revoluției”. Cererea de pensionare a ajuns deja la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Veste importanta pentru Ion Iliescu Unul dintre adversații fostului președinte…

- Sepsi caștiga cu 3-0 meciul cu FCU Craiova 1948, clubul lui Adrian Mititelu va juca șase meciuri pe teren neutru, fara spectatori. Aceasta a fost decizia pe care a luat-o miercuri, 15.02.2023, Comisia de Disciplina a Federației Romane de Fotbal, dupa ce duelul dintre Sepsi și U Craiova 1948, din etapa…

- Indragitul vlogger și actor roman Dorian Popa va suporta, luna viitoare, pe 9 martie, o intervenție chirurgicala la genunchiul drept. Totul a pornit de la faptul ca, la finele lunii ianuarie, artistul a alunecat pe gheața, in propria lui curte, lovindu-se foarte dur la genunchi. Dorian Popa ne-a declarat,…

- Veste șoc in sportul romanesc. Victor Pițurca a fost reținut de DNA intr-un dosar in care sunt vizate achiziții publice din perioada pandemiei. Fostul selecționer ar fi platit prin intermediul firmei fiului sau transportul maștilor. Pițurca a mai avut probleme cu legea și in dosarul Valiza, cand a fost…

- Fosta mare campioana a Romaniei Camelia Potec a vorbit despre posibilitatea ca Romania sa-l piarda, in viitorul apropiat, pe David Popovici. Președintele Federației Romane de Natație și Sport susține ca tanarul innotator ar putea pleca sa studieze in strainatate, dupa absolvirea examenului de Bacalaureat.…