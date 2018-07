Stiri pe aceeasi tema

- Pana la intrarea ”in scena” a Ducesei de Sussex, simpatizanții regali vorbeau despre asemanarea dintre Ducesa de Cambridge și regretata prințesa Diana. Mulți spuneau ca soția Prințul William a ”furat” multe dintre secretele celei care i-ar fi fost soacra, ajungand astfel la inimile tuturor. Acum, e…

- Thomas Markle, tatal ducesei Meghan Markle a starnit un nou scandal in familia regala in urma interviului pe care l-a dat recent. Regina a luat o decizie radicala in ceea ce il privește pe Thomas Markle, și anume i-a interzis sa aiba acces la familia regala, deoarece nu prezinta incredere și oricand…

- A ratat participarea la nunta regala și oportunitatea de a-și conduce fiica la altar in cel mai important moment din viața sa, totul din cauza problemelor de sanatate. Thomas Markle (72) a fost supus in miercurea de dinaintea nunții lui Harry cu Meghan Markle unei operații pe inima, fapt care l-a impiedicat…

- Tatal actriței Meghan Markle a spus ca fiica sa arata ”superb”, dupa ce a vizionat la televizior nunta regala de la Capela St. George din Windsor, el fiind spitalizat in urma un infarct și a unei opearații de inima. Thomas Markle (73 de ani) a declarat pentru TMZ urmatoarele: ”Copilul meu arata frumoasa…

- Thomas Markle s-a operat miercuri la inima pentru ca medicii dintr-un spital din Mexic sa-i monteze 3 stenturi la vasele de sange, ceea ce il impiedica sa participe la nunta fiicei sale, Meghan, de sambata. Conform declarației fratelui vitreg al lui Meghan, batranul Thomas Markle sufera ca nu iși poate…

- Dupa ce s-a aflat ca ar fi facut infarct acum o saptamana, pe 8 mai, acum Thomas Markle se opreaza pe inima. Tatalui lui Meghan Markle, in varsta de 73 de ani nu va participa la nunta fiicei lui cu prințul Harry și nu o va conduce pe aceasta la altar, in ciuda insistențelor fostei actrițe. Tatal lui…