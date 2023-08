Veste ciudată! Gheboasă vine la „Firalmonica” din Timișoara Un anunț ciudat a aparut pe portalul de vanzare de bilete iabilet.ro. Artistul Gheboasa, adus in atenția marelui public dupa prestația de la Untold, apare pe portal cu un afiș care anunța un concert la Timișoara. In mod suspect, data anunțata pentru concert este 31 noiembrie, zi care, firește, nu exista, iar locul de desfașurare este „Firalmonica”, din nou o entitate despre care nu prea avem cunoștința ca ar exista. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

