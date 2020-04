Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de pacienti confirmati cu coronavirus, provenind din judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin, au fost vindecati in Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, de la inceputul pandemiei, jumatate dintre acestia provenind din judetul Timis."S-a depasit pragul…

- Potrivit informațiilor oficiale, in Caraș-Severin nu a mai fost confirmat, in ultimele 24 de ore, niciun caz nou de infectare cu coronavirus. Numarul total comunicat este 57, insa, la un calcul simplu, bazat tot pe cifre oficiale, rezulta o diferența de 4 cazuri in plus! Despre care nimeni nu ofera,…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, in Caraș-Severin au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, doua noi cazuri de infectare cu coronavirus. La nivel național, numarul cazurilor noi este 333. In total, in Caraș-Severin au fost confirmate, pana acum, 53 de cazuri de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 332 persoane…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Deva, ca Spitalul Județean ramane spital COVID, acolo fiind, in prezent, 111 pacienți, din care 85 sunt confirmați cu noul coronavirus.Tataru a spus ca recomandarea sa pentru cadrele medicale de la Spitalul Județean Deva este sa nu…

- Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 182 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19…

- In ultimele 4 zile, alti 6 pacienti au fost externati, astfel ca numarul total al pacientilor vindecati a ajuns la 10.„Situatia de astazi in ceea ce priveste pacientii suspecti si confirmati este in felul urmator: in total avem 27 de pacienti internati, dintre care 2 sunt suspecti, 18 sunt confirmati,…

- Pana vineri, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la Caraș-Severin,…