Veste bună, scad unele cheltuieli de întreținere. Klaus Iohannis a promulgat legea „Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntarii la folosirea unei parti din proprietatea comuna. (5) Prin exceptie de la prevederile alin.(4), in baza hotararii adunarii generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ ascensoarelor persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din cladirile fara mezanin”, se precizeaza in Legea nr. 196/2018. E important de vazut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100.000 de romani vor avea pensii mai mari de la 1 octombrie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a promulgat joi, 26 iulie, o lege ce prevede ca cei care au lucrat in grupele I si II de munca si au iesit la pensie intre 1990 si 2011 vor beneficia, din octombrie, de recalcularea din oficiu…

- Legea adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 4 iulie, mai stabileste ca, prin exceptie, autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot adopta hotarari pentru scutirea populatiei de la plata colectarii, transportului, epurarii si evacuarii apei pluviale,…

- Legea prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor. Seful statului a sesizat CCR cu privire la aceasta lege, insa Curtea a respins obiectia de neconstitutionalitate.Iohannis sustinea in sesizare, printre altele, ca plasarea Regiei Autonome…

- Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, a avut o prima reacție dupa ce Klaus Iohannis a promulgat proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Tarcea a spus ca legea nu cuprinde niște dispoziții tranzitorii și este curioasa daca se va face ceva in sensul facilitații intrarii…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei in care persoanele pot plati valoarea amenzilor la jumatate. Legea iși propune eficientizarea și...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat. Pe 20 iunie, plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul…

- Un proiect de lege, depus la Senat pe 31 mai, propune modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Modificarile vizeaza copiii sub 7 ani care potrivit proiectului de lege vor fi exceptați de la cheltuielile cu plata intrețineriii.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 15 mai a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice si sportului nr. 69/2000; Legea prevede ca "pentru organizarea si desfasurarea fazelor zonale/regionale si nationale…