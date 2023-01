Veste bună! România va întrece economic Ungaria și Polonia în 2023 Previziunile economice in cazul Romaniei sunt foarte bune pentru acest an, cel puțin așa prezinta o analiza Reuters. Economia Romaniei ar urma sa depaseasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro. Cresterea din 2023 an urmeaza unui deceniu in care Romania, una din cele mai sarace tari din Europa, a redus decalajul care o separa de tarile vecine pentru a deveni a doua mare economie din Europa… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

