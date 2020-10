Veste bună referitoare la ratingul de țară al României In pofida crizei economice, Romania iși pastreaza ratingul de țara, ceea ce inseamna ca-și conserva gradul de atractivitate pentru investitorii straini și se poate imprumuta la același nivel scazut al dobanzilor, in piața internaționala. Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat, vineri seara, ratingul suveran al Romaniei la „BBB minus” cu perspectiva negative. Este ultima nota din categoria „investment-grade”, recomandata pentru investitii, a anuntat Fitch intr-un comunicat de presa , preluat de Agerpres. Potrivit agentiei de evaluare, ratingul Romaniei este sustinut de nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

